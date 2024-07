London - Nach dem tödlichen Gewaltverbrechen an der Ehefrau und den beiden Töchtern eines bekannten BBC-Radioreporters in England hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 26-Jährige wurde auf einem Friedhof im Nordlondoner Bezirk Enfield gestellt, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann werde wegen Verletzungen behandelt. Der Polizei zufolge hat er sich diese nicht bei dem Zugriff zugezogen. Medienberichten zufolge war er der Ex-Freund einer der Töchter.

Die drei Frauen waren am Dienstagabend schwer verletzt in Bushey nördlich von London gefunden worden und kurz darauf am Tatort gestorben. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge handelte es sich um eine 61-Jährige und ihre Töchter im Alter von 25 und 28 Jahren. Die Polizei ging von einer gezielten Tat aus und suchte nach dem 26-Jährigen.