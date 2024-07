Kriminalfall: Tätowierer soll sich an Frauen sexuell vergangen haben

1 Tätowierer bei der Arbeit Foto: Soeren Stache/dpa

Der vorbestrafte Betreiber eines Tattoo-Ladens in Dresden ist festgenommen worden. Die Vorwürfe vieler Frauen gegen ihn sind erheblich.











Dresden - Der Betreiber eines Tattoo-Studios in Dresden soll sich während der Behandlung an mehreren Kundinnen sexuell vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat laut Mitteilung Anklage gegen den 53-jährigen Deutschen wegen Vergewaltigung in zwei Fällen sowie besonders schweren sexuellen Übergriffs in 18 Fällen erhoben. Der Mann ist "erheblich und auch einschlägig" vorbestraft und stand zur Tatzeit unter Bewährung.