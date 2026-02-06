Kriminalfall: Lebensgefährte nach Fund von Leiche ohne Kopf in U-Haft

1 Auf diesem Teilstück der A45 wurden Mitte November die abgetrennten Hände der Frau gefunden. (Archivbild) Foto: Alex Talash/dpa

Nach der Entdeckung von abgetrennten Händen an der Autobahn 45 und einer Leiche bei Koblenz sitzt ein 41 Jahre alter Äthiopier in Deutschland in Untersuchungshaft. Es gibt noch viele offene Fragen.











Olpe/Koblenz - Nach den Funden von abgetrennten Händen auf der A45 bei Olpe und der Leiche der Frau (32) nahe Koblenz sitzt der 41 Jahre Lebensgefährte des Opfers in Deutschland in Untersuchungshaft. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn wurde der Mann von Äthiopien ausgeliefert. Zuvor waren Ermittler der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft nach Afrika gereist, um den Tatverdächtigen nach Deutschland zu bringen.