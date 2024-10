Krimi-Reihe: Kieler „Tatort“ wird weiblich: Diese Schauspielerin folgt auf Axel Milberg

1 Axel Milberg hört beim Kieler „Tatort“ auf. (Archivbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Der Schauspieler Axel Milberg hört nach langen Jahren beim Kieler „Tatort" auf. Nun steht seine Nachfolge fest.











Der „Tatort“ aus Kiel bekommt in Zukunft ein rein weibliches Ermittlerteam: Karoline Schuch steigt als Polizeipsychologin Elli Krieger in die ARD-Krimireihe ein und übernimmt damit die mit dem Abschied von Schauspieler Axel Milberg alias Kommissar Klaus Borowski frei werdende Hauptrolle, wie der Norddeutsche Rundfunk am Dienstag mitteilte. Der letzte Fall von Borowski wird voraussichtlich 2025 gesendet, die ersten Dreharbeiten mit Schuch an der Seite von Almila Bagriacik als Hauptkommissarin Mila Sahin werden in diesem Herbst gedreht.