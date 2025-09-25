Krimi Maskerade läuft 2026: Lou Strenger als Interims-Staatsanwältin im Münster-Tatort

Wenn sich Mechthild Großmann dieses Jahr vom Münster-"Tatort" verabschiedet, hinterlässt sie große Spuren. Das ist auch dem Sender bewusst. "So eine Instanz ist erst mal nicht zu ersetzen", heißt es daher. Umso mehr freut sich der WDR über Lou Strenger als "Interims-Staatsanwältin".
Vor etwas über einem Jahr kündigte Schauspielerin Mechthild Großmann (76) ihren Abschied vom Münster-"Tatort" für Ende 2025 an. Seit 2002 spielt sie die kettenrauchende, eigensinnige und resolute Staatsanwältin Wilhelmine Klemm, und damit die Chefin der beiden Hauptermittler Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 65) und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 61). Wer in die großen Fußstapfen des Münsteraner Fanlieblings treten wird, ist allerdings weiterhin unklar. Und das aus gutem Grund: