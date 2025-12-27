Am zweiten Weihnachtsfeiertag lieferten sich "Tatort" und "Traumschiff" ihr traditionelles Quotenduell. Der ARD-Krimi setzte sich durch - doch beide Formate schwächelten. Besonders bitter für das ZDF: Die Kreuzfahrt-Reihe verzeichnete einen historischen Tiefstand bei der Gesamtreichweite.
Seit 2010 ist ein ganz besonderes TV-Duell fester Bestandteil des deutschen Fernsehkalenders: Am Abend des 26. Dezember stehen sich seither ein "Tatort"-Krimi und ein "Traumschiff"-Film traditionell gegenüber. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag 2025 war es um 20:15 Uhr wieder so weit.