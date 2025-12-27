Am zweiten Weihnachtsfeiertag lieferten sich "Tatort" und "Traumschiff" ihr traditionelles Quotenduell. Der ARD-Krimi setzte sich durch - doch beide Formate schwächelten. Besonders bitter für das ZDF: Die Kreuzfahrt-Reihe verzeichnete einen historischen Tiefstand bei der Gesamtreichweite.

Seit 2010 ist ein ganz besonderes TV-Duell fester Bestandteil des deutschen Fernsehkalenders: Am Abend des 26. Dezember stehen sich seither ein "Tatort"-Krimi und ein "Traumschiff"-Film traditionell gegenüber. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag 2025 war es um 20:15 Uhr wieder so weit.

Nahender Abschied kein Quotengarant Die Folge "Tatort: Das Verlangen" lockte laut der AGF Videoforschung im Ersten 5,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. Der Marktanteil lag bei beachtlichen 21,6 Prozent. Damit holte der Theater-Krimi mit den Münchner Ermittler Ivo Batic (Miroslav Nemec, 71) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 67) den Tagessieg, musste sich aber trotzdem mit der geringsten Reichweite an diesem Sendetermin seit zwei Jahren begnügen.

Das ist umso überraschender, als es der vorletzte Fall der beiden beliebten Sonntagskrimi-Stars war. Im kommenden Jahr werden sich die Münchner Ermittler nach 35 Jahren und 100 Episoden von den "Tatort"-Fans verabschieden.

"Traumschiff" auf historischem Tiefpunkt

Noch deutlicher fielen die Einbußen beim Konkurrenten aus Mainz aus. Das "Traumschiff: Bora Bora" erreichte nur noch 4,26 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 17,9 Prozent - so wenige wie nie zuvor in der Geschichte des ZDF-Klassikers.

Der Blick auf die vergangenen Jahre verdeutlicht die Entwicklung: 2024 hatte das "Traumschiff" noch 4,78 Millionen Zuschauer erreicht, 2021 kam der "Tatort" am selben Sendeplatz sogar auf rund 9,2 Millionen.

Überraschung bei den Jüngeren

Ausgerechnet beim jungen Publikum wendete sich das Blatt. Während der "Tatort" bei den 14- bis 49-Jährigen normalerweise die Konkurrenz dominiert, reichte es diesmal nur für 11,7 Prozent Marktanteil und einen ungewohnten dritten Platz. Die Südsee-Folge des "Traumschiffs" hingegen stach mit 16,1 Prozent alle Mitbewerber aus.

Am 1. Januar 2026 gibt es um 20:15 Uhr das nächste "Tatort"-"Traumschiff"-Duell: Mit dem Schiff geht es dann in Richtung Madikwe und der Sonne Afrikas - beim "Tatort" steht "Nachtschatten" aus Dresden an.