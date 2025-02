"Bus- und Bähtag" Nach Jürgens Aus: Es geht für Timur und Jörg in die Dschungelprüfung

Wie werden sich Timur Ülker und Jörg Dahlmann wohl in der anstehenden Dschungelprüfung schlagen? Diese Frage wird in der nächsten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Ausgabe am Samstagabend geklärt.