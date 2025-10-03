Krimi-Autor Jochen Bender: Ein rotes Kleid und viel Psychologie – darum geht es im neuen Stuttgart-Krimi

Der Stuttgarter Jochen Bender forschte als Psychologe bei den Kriminalisten, arbeitete im Knast und hat nun einen Vermissten-Fall literarisch aufgearbeitet. Worum es geht.
Der Stuttgarter Autor und Psychologe Jochen Bender beschäftigt sich in seinen Krimis oft mit realen Fällen. Zuletzt hat er über Oldtimer, Fälschungen und das große Geschäft geschrieben. Jetzt geht es um das Schicksal einer vermissten Frau in Stuttgart – eine brisante Geschichte, die er als Autor leicht verfremdet, aber nicht minder spannend darstellt.