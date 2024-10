Am Sonntagabend feierte Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal mit ihrem 80. Fall ein "Tatort"-Jubiläum. Wie viele Zuschauer schalteten ein?

Mit dem "Tatort: Dein gutes Recht" absolvierte Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 63) an der Seite ihrer Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter, 40) am Sonntagabend (27. Oktober) ihren 80. Fall. Der Krimi aus Ludwigshafen kann sich zum Jubiläum laut "AGF Videoforschung" über gute Quoten freuen.

Auch in der Zielgruppe vorne

"Tatort: Dein gutes Recht" lockte 8,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm. Das bedeutete einen Marktanteil von 29 Prozent und beim Gesamtpublikum den Spitzenplatz. "Nächste Ausfahrt Glück" (ZDF) holte im Vergleich dazu zur Primetime nur 14,1 Prozent, was 3,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern entspricht.

Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte der "Tatort" ebenfalls punkten. Dort interessierten sich 1,41 Millionen für den Odenthal-Fall, was einem Marktanteil von 23,1 Prozent entspricht. Das weitere Primetime-Programm musste sich dabei hinten anstellen. "Fack ju Göhte 2" holte für Sat.1 12,1 Prozent (0,65 Millionen), "Guardians of the Galaxy Vol. 2" für ProSieben 11,2 Prozent (0,57 Millionen). "NFL Live Quarter 4" der Philadelphia Eagles gegen die Cincinnati Bengals erreichte ab 20:21 Uhr 0,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (7,5 Prozent).