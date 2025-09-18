Kriegsverbrechen und Mord?: Mutmaßliche IS-Mitglieder in Baden-Württemberg gefasst

Zwei Männer sollen in Syrien an Hinrichtungen für den IS beteiligt gewesen sein. Nun wurden sie im Süden Baden-Württembergs festgenommen.
Die Bundesanwaltschaft hat in Singen zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Die oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde wirft ihnen vor, in Syrien Kriegsverbrechen und Mord begangen zu haben. Die beiden syrischen Staatsangehörigen wurden demnach am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.