Kriegsverbrechen in Syrien vorgeworfen: Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliches Hisbollah-Mitglied an

Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliches Hisbollah-Mitglied an

Kriegsverbrechen in Syrien vorgeworfen

1 Am Oberlandesgericht Stuttgart könnte sich bald ein mutmaßliches Hisbollah-Mitglied verantworten müssen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Am Oberlandesgericht Stuttgart könnte sich bald ein mutmaßliches Mitglied der Hisbollah verantworten müssen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem Kriegsverbrechen in Syrien vor.











Link kopiert



Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Hisbollah erhoben. Dem Mann werde vorgeworfen, in Syrien Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Tötung, Folter und Freiheitsberaubung sowie Kriegsverbrechen begangen zu haben, teilte die Karlsruher Behörde mit. Der Syrer war im vergangenen Dezember in Baden-Württemberg festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nun muss der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart entscheiden, ob er einen Prozess ansetzt.