Kriegsgefahr in Nahost: Große Erwartungen an Doha-Treffen

1 Am Donnerstag begannen in Doha in Katar die Verhandlungen. Foto: Federico Gambarini/dpa/Federico Gambarini

Unter erschwerten Bedingungen beginnen die Gespräche über eine Waffenruhe in Gaza: Die Fronten sind verhärtet, und die Hamas bleibt dem Treffen fern.











Kurz vor dem neuen Anlauf für eine Waffenruhe in Gaza am Donnerstag demonstrierte die Hamas dem Gegner Israel, dass sie auch nach zehn Monaten Krieg ungebrochen ist. Hamas-Kämpfer feuerten aus dem Gazastreifen zwei Raketen auf Tel Aviv ab. Obwohl die Geschosse ihr Ziel verfehlten und die israelische Armee die Abschussrampen zerstörte, bestätigte der Angriff die Einschätzung israelischer und internationaler Experten: Mit militärischen Mitteln ist die Hamas nicht zu besiegen. Die Lage im Kampfgebiet könnte Israel und Hamas bei den Gesprächen in Katar zu politischen Kompromissen zwingen.