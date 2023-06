1 Russische Kampfflugzeuge nahe der ukrainischen Grenze. Foto: dpa/Uncredited

Die westlichen Reaktionen auf die Krise mögen verständlich sein. Sie senden aber ein verheerendes Signal, kommentiert Christian Gottschalk.









Stuttgart - Auch wenn sich der Westen über nahezu jedes Detail streitet, wie denn umzugehen sei mit dem russischen Präsidenten, in einem sind sich Europa und die USA weitgehend einig: Die derzeitige Aggression geht von Russland aus. Es ist Wladimir Putin, der Zehntausende von Soldaten an der Grenze zur Ukraine Aufstellung nehmen lässt, es ist Putin, der ein historisch überhöhtes Weltbild von Russland zeichnet, es ist Putin, der in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt hat, dass ihn Grenzen nicht aufhalten, wenn sie seinen Plänen entgegenstehen. Deswegen sind die militärischen Rochaden des russischen Präsidenten auch jetzt eine potenzielle Gefahr, deswegen muss es Putin sein, der sich bewegt, um die Situation zu stabilisieren. Stimmt alles. Ein durchschnittlich interessierter Russe würde die Geschichte trotzdem anders erzählen.