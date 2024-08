Kriegsfolgen: Belarus meldet Verlegung von Panzern Richtung Ukraine

1 Das Militär in Belarus verstärkt Truppen an der Grenze zur Ukraine. (Archivbild) Foto: Uncredited/AP/Belarusian Defense Ministry via VOENTV/dpa

In Belarus berichtete Machthaber Lukaschenko erst vom Abschuss ukrainischer Drohnen und ordnete eine Truppenverstärkung an. Nun verlegt Minsk nach eigenen Angaben auch Panzer.











Link kopiert



Minsk - Nach dem angeblichen Abschuss mehrerer ukrainischer Kampfdrohnen in Belarus verlegt das Verteidigungsministerium in Minsk nach eigenen Angaben nun Panzer an die Grenze. Das Ministerium veröffentlichte im Nachrichtenkanal Telegram ein Video, auf dem die Verladung von Panzern auf einen Schienentransport zu sehen ist. Die Einheiten seien in Bereitschaft versetzt worden, um Befehle auszuführen.