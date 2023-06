Als Stuttgart in Trümmer gelegt wurde

Stuttgart unter Beschuss: diese Aufnahme zeigt das Daimler-Benz-Werk in Untertürkheim 1944 nach einem Bombenangriff.

Vor 75 Jahren endete für die Stuttgarter Bevölkerung der Zweite Weltkrieg, die Besatzer übernahmen die Stadt. Bislang unveröffentlichte Luftbilder zeigen die Ergebnisse der alliierten Bombardements seit 1942.









Stuttgart - Im Mai 1945 endete im Deutschen Reich der Zweite Weltkrieg. Für Stuttgart war er bereits am 21. April vorbei. Da wurde die Stadt kampflos an die Alliierten übergeben, zunächst an die französischen Besatzer.