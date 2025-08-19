Kriege in Gaza-Streifen und Ukraine: Angriffe auf humanitäre Helfer – Außenminister Wadephul übt Kritik

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat die Angriffe auf humanitäre Helferinnen und Helfer in Krisen und Konflikten verurteilt.
Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat die Angriffe auf humanitäre Helferinnen und Helfer in Krisen und Konflikten verurteilt. Mehr als 300 Millionen Menschen weltweit seien auf humanitäre Hilfe angewiesen, erklärte Wadephul am Dienstag in Berlin zum Welttag der humanitären Hilfe. Viele Helferinnen und Helfer riskierten dabei tagtäglich ihr Leben - „und viel zu viele, über 600 weltweit, haben ihren mutigen Einsatz in den letzten beiden Jahren mit dem Leben bezahlt“.