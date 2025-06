Krieg zwischen Israel und Iran: Katz, Ben-Gvir und Smotrich: Netanjahus Männer fürs Grobe

3 Es vergeht kaum ein Tag ohne martialische Drohungen von Katz. (Archivbild) Foto: Ariel Hermoni/Verteidigungsministerium/dpa

Im Krieg mit dem Iran wird der Ton einiger israelischer Politiker schärfer. Regierungschef Netanjahu gibt sich ebenfalls kämpferisch, aber prescht nicht so vor. Steht dahinter eine Strategie?











Tel Aviv - Israel ist im Krieg – und neben Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht derzeit kaum ein anderer Politiker des Landes so sehr im Fokus wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz. Mehr noch als in anderen Ländern ist dieser Posten in Israel eines der wichtigsten Ämter überhaupt. Wegen seiner aggressiven und ruppigen Art gilt Katz ohnehin als "Bulldozer". Doch seit Beginn des Krieges mit dem Iran fällt der Politiker mit besonders schrillen Tönen auf.