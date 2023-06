1 Fladenbrot, Fleisch, Gemüse, Soße: so einfach ist ein Döner gestrickt. Was der gefüllte Fladen kostet, dabei spielen aber auch andere Dinge eine Rolle. Foto: /Simon Granville/Adobe Stock/Mara Zemgaliete

Ein geflügeltes Wort besagt, dass Döner schöner macht. Macht der gefüllte Fladen vielleicht bald eher arm, weil er so teuer wird? Was sagen Budenbesitzer in Ludwigsburg und Umgebung?









In den sozialen Medien war der Döner vor einigen Wochen allgegenwärtig. Überall poppten bunte Grafiken mit dem beliebten Fastfood auf. Der Grund: Der gefüllte Fladen – wahlweise mit oder ohne Scharf – lässt sich hervorragend in seine Einzelteile zerlegen und eignet sich so, um die Preissteigerung im Alltag zu veranschaulichen.