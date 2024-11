Krieg: Luftangriff auf Ukraine: Netzbetreiber ruft Stromsperren aus

Kiew - Nach den massiven russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine hat der Netzbetreiber Ukrenerho für Montag landesweit stundenlange Stromsperren angekündigt. Zwischen 06:00 und 22:00 Uhr (05:00 - 21:00 MEZ) würde zweimal für einen längeren Zeitraum der Strom abgeschaltet, teilte das Unternehmen per Telegram mit.

Grund seien die Beschädigungen von Energieanlagen durch den russischen Angriff. Die Bürger wurden gebeten, nicht mehrere leistungsstarke Elektrogeräte auf einmal einzuschalten. Ob es auch Begrenzungen in den Tagen darauf geben wird, ist bislang nicht bekannt.

Lesen Sie auch

Russland hatte am Morgen einen massiven kombinierten Angriff mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern auf die Ukraine verübt. Dabei waren nach Angaben des Energieministeriums in Kiew vor allem Energieanlagen Ziel des Beschusses. Es gab in mehreren Regionen Tote und Verletzte. Nach Angaben von Ukrenerho starben bei dem Angriff auch zwei Mitarbeiter des Unternehmens.