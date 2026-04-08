Krieg in Nahost: Zahl der Toten im Libanon steigt auf 182

1 Eine Frau, die nach einem israelischen Luftangriff aus einem zerstörten Gebäude in Beirut gerettet wird. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Der massive Überraschungsangriff der israelischen Luftwaffe auf Ziele der Hisbollah in zahlreichen Orten im Libanon hat verheerende Auswirkungen. Die Zahl der Toten klettert immer weiter in die Höhe.











Link kopiert



Tel Aviv/Beirut - Bei den israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 182 Menschen getötet worden. Knapp 900 weitere Menschen seien verletzt, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Viele Opfer werden noch unter Trümmern vermutet.