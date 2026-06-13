Krieg in Nahost: Warum ein Deal zwischen dem Iran und den USA so schwer ist

Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran wächst. Aber ist sie auch berechtigt? Und warum gestalten sich die Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien eigentlich so kompliziert?
Teheran/Washington - Nach langem Hin und Her rund um ein Abkommen zwischen dem Iran und den USA scheint ein Deal in greifbare Nähe zu rücken. Laut dem Vermittler Pakistan haben sich Vertreter aus Washington und Teheran auf eine Vereinbarung verständigt. Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch die Führung im Iran hatten zuvor signalisiert, dass ein Abkommen kurz vor dem Abschluss steht. Aber was soll darin festgehalten werden - und könnte der vorläufige Kompromiss wirklich auf ein Ende des Kriegs hinauslaufen?