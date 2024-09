Krieg in Nahost: Von Gaza ist keine Rede mehr

1 Das neunjährige libanesische Mädchen ist mit ihrer Familie nach den israelischen Luftangriffen aus einem südlichen Vorort von Beirut geflohen . Foto: Marwan Naamani/dpa/Marwan Naamani

Gefechte im Libanon und Jemen rücken Krieg in dem Küstenstreifen in den Hintergrund. Israel weitet seine Kriegsziele im Libanon aus. Eine Waffenruhe ist derzeit nicht in Sicht.











Israel weitet seine Kriegsziele im Libanon aus. Eine Waffenruhe komme nur in Frage, wenn die Hisbollah-Miliz entwaffnet werde, erklärte Außenminister Israel Katz am Montag. Bisher hatte Israel lediglich den Rückzug der Miliz aus dem israelisch-libanesischen Grenzgebiet verlangt. Die Erklärung des Ministers und neue Angriffe der israelischen Luftwaffe im Libanon und im Jemen deuten an, dass Israel mit dem Mehrfrontenkrieg die Machtstrukturen im Nahen Osten auf Dauer zu seinen Gunsten neu ordnen will. Von einem Ende des Gaza-Krieges, mit dem die Eskalation vor knapp einem Jahr begann, ist keine Rede mehr.