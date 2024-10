Krieg in Nahost: Ursache und Wirkung im Gaza-Krieg

1 Ein israelischer Soldat geht an zerstörten Häusern im Kibbuz Kfar Aza vorbei. Der Kibbuz war im Oktober 2023 von Hamas-Terroristen angegriffen worden. Viele Bewohner wurden ermordet. Foto: dpa/Ilia Yefimovich

Es war der Hamas-Terror, der vor einem Jahr den Nahen Osten in Brand setzte, erinnert unser Autor Wolfgang Molitor mit Blick auf den Jahrestag des brutalen Überfalls der radikalislamischen Palästinenserorganisation auf Israel.











Vor einem Jahr hat der blindwütige Angriff des Hamas-Terrors den Menschen in Israel unendlich viel Leid gebracht. Er war der Anfang einer verhängnisvollen Entwicklung, die danach Palästinensern und Israelis tausendfach den Tod brachte, Existenzen zerstörte und neue Unversöhnlichkeit säte. Und doch: Wer in diesen Tagen, in denen ein großer Krieg im Nahen Osten droht, an den 7. Oktober 2023 erinnert, darf eines nicht vergessen: Was war Ursache, was ist Wirkung.