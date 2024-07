Krieg in Nahost: UN-Vertreter berichtet von schrecklichen Eindrücken in Gaza

UN-Vertreter berichtet von schrecklichen Eindrücken in Gaza

Krieg in Nahost

1 Rettungskräfte bergen Opfer im Al-Mawasi-Lager im Gazastreifen Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

Nach dem israelischen Angriff auf den militärischen Führer der Hamas fordert der örtliche UN-Vertreter Schutz für Zivilisten. Beim Besuch ziviler Opfer habe er schreckliche Szenen gesehen











Gaza - Nach dem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens spricht der UN-Vertreter Scott Anderson von einigen der schrecklichsten Szenen, die er in neun Monaten im Gazastreifen gesehen habe. In dem Krankenhaus von Chan Junis, das er besucht habe, gebe es nicht genügend Betten, viele Patienten würden auf dem Boden und ohne ausreichende Desinfektionsmöglichkeiten behandelt, sagte der Direktor des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge in Gaza.