Krieg in Nahost: Trumps neue Härte gegen Israel soll den Gaza-Krieg beenden

Der 21-Punkte-Plan des US-Präsidenten kommt arabischen Ländern entgegen, widerspricht in wichtigen Punkten jedoch den bisherigen israelischen Vorstellungen.
Plötzlich reden alle von einem möglichen Durchbruch zur Beendigung des Gaza-Krieges. Donald Trumps Nahost-Gesandter Steve Witkoff sieht eine Entscheidung für die kommenden Tage voraus, Hamas-Funktionäre lassen sich mit einer ähnlichen Einschätzung zitieren. Noch vor einer Woche herrschte allgemeiner Pessimismus, nachdem Israel die Hauptstadt des Gaza-Vermittlers Katar bombardiert hatte. Doch nun hat Trump einen 21-Punkte-Plan für Gaza vorgelegt, der Forderungen arabischer Staaten entgegenkommt. In der Region regt sich Hoffnung.