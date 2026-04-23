Krieg in Nahost: Trump verkündet Verlängerung der Waffenruhe im Libanon

1 Trump verkündet eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und Libanon um drei Wochen. (Archivbild) Foto: Hussein Malla/AP/dpa

Die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump um drei Wochen verlängert werden. Das teilte er nach einem Treffen von Vertretern der verfeindeten Nachbarländer Israel und Libanon im Weißen Haus auf seiner Plattform Truth Social mit.











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Beirut/Tel Aviv/Washington - Die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump um drei Wochen verlängert werden. Das teilte er nach einem Treffen von Vertretern der verfeindeten Nachbarländer Israel und Libanon im Weißen Haus auf seiner Plattform Truth Social mit.