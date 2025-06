Krieg in Nahost: Teheran droht den USA mit Vergeltung

Krieg in Nahost

1 Tarnkappenbomber vom Typ B-2 wie dieser sollen im Iran eingesetzt worden sein. Foto: Senior Airman Devan Halstead/U.S

Nach dem US-Luftangriff auf die iranischen Atomanlagen spielt Teheran die Schäden herunter und lässt Racheakte offen. Die Arabischen Staaten zeigen sich massiv alarmiert.











Donald Trump hat dem Iran und der ganzen Welt die Macht der USA demonstriert: In der Nacht zum Sonntag ordnete der US-Präsident den heftigsten US-Luftangriff im Nahen Osten seit der Invasion im Irak vor mehr als 20 Jahren an. Amerikanische Flugzeuge und U-Boote griffen drei iranische Atomanlagen mit mehr als einem Dutzend riesiger Bomben und mehr als 30 Marschflugkörpern an. Der US-Präsident verkündete einen „spektakulären militärischen Erfolg“ – doch die USA haben womöglich weniger erreicht, als sie erwartet hatten.