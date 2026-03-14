Krieg in Nahost: Schutzlos in Teheran und Beirut - Im Krieg ohne Bunker

Der Iran-Krieg fordert täglich Dutzende Opfer. Auch im Libanon werden immer wieder Menschen durch Israels Angriffe getötet. Welcher Schutz besteht für die Zivilbevölkerung?
Beirut/Teheran/Tel Aviv - Seit zwei Wochen tobt der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran ohne Aussicht auf Deeskalation. Auch den Libanon hat der Krieg mit voller Wucht erfasst. Knapp 1.900 Menschen wurden dabei nach Angaben nationaler Behörden bereits im Libanon und im Iran getötet. Darunter sind auch Zivilisten, oft auch Kinder.