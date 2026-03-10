Krieg in Nahost: Satellitenstation in Israel von Hisbollah-Rakete getroffen

Eine Rakete trifft eine rund 160 Kilometer Luftlinie von der libanesischen Grenze entfernte Satellitenstation tief im Inneren Israels. Was steckt hinter dem Angriff, den die Hisbollah reklamiert?
Tel Aviv - Nach israelischen Medienberichten hat eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete eine Satellitenstation tief im Inneren Israels getroffen. Der TV-Sender N12 veröffentlichte ein dramatisches Dashcam-Video, das den Moment des Einschlags bei dem Angriff am Montag zeigt. Den Berichten zufolge wurde eine Station des europäischen Satellitenbetreibers SES in Emek Haela in der Nähe der Stadt Beit Schemesch westlich von Jerusalem getroffen.