Krieg in Nahost: Ohne Sieger wird es keine Stabilität geben

Krieg in Nahost

Ein Mitglied der iranischen Revolutionsgarde steht auf dem Platz der Islamischen Revolution in Teheran. Foto: dpa/Vahid Salemi

Im Krieg zwischen Israel und dem Iran hat niemand seine Ziele erreicht. Auch die USA unter Trump nicht, meint unser Korrespondent Thomas Seibert.











Nach Inkrafttreten der Feuerpause zwischen Israel und dem Iran erklären sich alle Beteiligten zu Siegern. In Wahrheit haben weder der Iran noch Israel oder die USA ihre Kriegsziele erreicht. Auch gibt es keinen Konsens darüber, wie es mit den Atomverhandlungen weitergehen soll. Der Konflikt kann jederzeit wieder aufflammen: Die Kriegsparteien warfen sich schon am Dienstag gegenseitig vor, die Waffenruhe zu verletzen. Mindestens fünf Gründe sprechen dagegen, dass die Feuerpause einen dauerhaften Frieden in der Region einleitet.