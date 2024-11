Krieg in Nahost: Medien: Israel billigt Waffenruhe mit Hisbollah

Krieg in Nahost

1 Der Krieg hat im Libanon in vielen Dörfern zu Zerstörung geführt. Foto: Bilal Hussein/AP

Tausende Tote, Hunderttausende Vertriebene: Nach mehr als einem Jahr Krieg sollen die Waffen zwischen Israel und der Hisbollah mindestens zwei Monate lang schweigen. Aber es gibt große Hürden.











Beirut/Tel Aviv - Mehr als ein Jahr nach Beginn des Kriegs mit der libanesischen Hisbollah-Miliz hat das israelische Sicherheitskabinett unter Leitung von Regierungschef Benjamin Netanjahu nach übereinstimmenden Berichten israelischer Medien eine von den USA vermittelte Waffenruhe gebilligt. Sie solle am Mittwochvormittag in Kraft treten, berichteten das Nachrichtenportal ynet und der Sender Channel 12. Zuvor war berichtet worden, die Waffen sollten zunächst für 60 Tage schweigen. "Die Dauer der Waffenruhe hängt davon ab, was im Libanon geschieht", warnte Netanjahu jedoch im Fernsehen.