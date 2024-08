Krieg in Nahost: Kreise: Verhandlungsteams in Kairo eingetroffen

Kreise: Verhandlungsteams in Kairo eingetroffen

Krieg in Nahost

1 Die nächsten Gespräche über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg könnten demnächst starten. (Archivbild) Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

Die Vermittlungen für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg stehen kurz vor dem Scheitern. Nun sind erneut Verhandlungsteams aus Israel und den USA in Ägypten eingetroffen.











Kairo - Delegationen aus den USA und Israel sind informierten Kreisen am Flughafen Kairo zufolge für weitere Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs in Ägypten eingetroffen. Der Besuch sei für mehrere Stunden geplant, hieß es. Das israelische Nachrichtenportal "Ynet" berichtete, dass der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, und der Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ronen Bar, für weitere Verhandlungen in Kairo angekommen seien.