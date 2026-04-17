Mehrere Wochen lang haben sich Israel und die Hisbollah gegenseitig angegriffen. Im Libanon mussten Hunderttausende flüchten. Nun soll die Gewalt enden - zumindest vorerst. Wie geht es weiter?
Beirut/Tel Aviv - Zwei Tage nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran feuerte auch die libanesische Hisbollah-Miliz wieder Raketen auf Israel. Es folgten sechs Wochen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird, mit mehr als 2.000 Toten im Libanon, mehr als einer Million Binnenvertriebenen und schweren Verwüstungen in dem Land. In der Nacht zum Freitag trat nun eine Waffenruhe in Kraft. Worauf dabei zu achten ist: