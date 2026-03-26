Krieg in Nahost: Israel, Hisbollah und die Angst vor der Besatzung im Libanon

Im Schatten des Iran-Kriegs entfaltet sich im Libanon ein Krieg, der die Zukunft des Landes bestimmen könnte. Die Sorge vor einer israelischen Besatzung ist groß. Kommt es so weit?
Tel Aviv/Beirut - Im Libanon werden dieser Tage Erinnerungen an alte traumatische Erlebnisse wach. Die andauernden israelischen Angriffe in weiten Teilen des Landes, die Hunderttausenden Vertriebenen, die Kampfbereitschaft der Hisbollah, die massive Zerstörung: Wieder einmal ist das Land in einem absoluten Kriegszustand. Mit jedem Tag spitzt sich die Lage weiter zu. Israelische Truppen rücken langsam im Land vor. Die Drohungen werden lauter und die Sorgen der Bewohner immer größer. Kommt es zur israelischen Besatzung im Libanon?