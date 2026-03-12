Krieg in Nahost: Israel greift Kommandozentralen der Hisbollah im Libanon an

1 Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben Kommando-Zentralen der Hisbollah im Süden Beiruts angegriffen. Foto: Bilal Hussein/AP/dpa

Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah wieder aufgeflammt. Die israelische Luftwaffe nimmt die Führungsstrukturen der Schiiten-Miliz im Nachbarland ins Visier.











Beirut/Tel Aviv - Die israelischen Streitkräfte haben bei einer heftigen Angriffswelle auf den Libanon nach eigenen Angaben Dutzende Stellungen der proiranischen Hisbollah zerstört. Innerhalb von 30 Minuten habe die Luftwaffe in den als Dahija bekannten Vororten der Hauptstadt Beirut zehn Ziele angegriffen, darunter ein Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdienstes, die Zentrale der Eliteeinheit Radwan und weitere Kommandozentralen, teilte das israelische Militär mit.