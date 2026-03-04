Krieg in Nahost: „Ich will einfach nach Hause“ – 22-Jährige aus Remseck steckt in Dubai fest

Sophie Räuchle ist eine von Zehntausenden deutschen Urlauber:innen, die wegen der Eskalation im Nahen Osten gestrandet sind. Sie erzählt von Luftschutzalarm, Chaos und Unsicherheit.
Sophie Räuchle liegt entspannt am Pool ihres Hotels in Dubai, als sie es zum ersten Mal am Himmel knallen hört. Drei laute Detonationen nimmt sie am Samstag, den 28. Februar wahr, erinnert sie sich. Als sie und ihre Familie mit dem Handy recherchieren wird ihr klar: Der Iran greift die Vereinigten Arabischen Emirate an. „Wir hatten alle total Panik und wussten gar nicht, wie man sich jetzt verhält“, schildert die 22-Jährige aus Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) am Telefon.