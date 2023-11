Krieg in Nahost: Geisel schwebt wohl in Lebensgefahr

1 Unter den freigelassenen Geiseln soll eine Frau sein, die nun in Lebensgefahr schwebt. Foto: dpa/Abed Rahim Khatib

Eine Geisel befindet sich Medienberichten zufolge nach ihrer Freilassung in Lebensgefahr. Sie war von der Hamas an das Rote Kreuz übergeben worden. Auch eine Vierjährige soll freigelassen worden sein.











Eine am Sonntag von der islamistischen Hamas freigelassene Geisel schwebt Medienberichten zufolge in Lebensgefahr. Die 84-jährige Frau sei in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine israelische Klinik gebracht worden, berichteten mehrere israelische Medien unter Berufung auf das Krankenhaus in Beerscheba.