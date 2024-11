Krieg in Nahost: Berichte über greifbar nahe Waffenruhe im Libanon

1 Nach einem israelischen Luftangriff auf Dahieh, einem südlichen Vorort von Beirut, Libanon, steigt Rauch auf. Foto: Bilal Hussein/AP/Bilal Hussein

Die Hisbollah und Israel sollen sich auf ein Abkommen geeinigt haben. Bald schon könnten die Waffen schweigen. Und einige hegen die Hoffnung, dass dies mehr sein könnte als nur eine Verschnaufpause.











Männer in khakifarbenen Uniformen, eine Maschinenpistole am Schulterriemen, die einen schmalen Fluss zwischen kahlen Bäumen überqueren: Auf den ersten Blick scheinen die Bilder, die Israels Armee, die IDF, am Dienstag veröffentlichte, wenig spektakulär. Für das israelische Publikum jedoch tragen sie hohe Symbolkraft: Bei dem Gewässer handelt es sich um den Litani-Fluss im Libanon, der in 30 Kilometer Entfernung parallel zur israelischen Grenze verläuft. Hinter diesen Fluss soll die Hisbollah sich zurückziehen: So will es zumindest das Waffenstillstandsabkommen, das bald in Kraft treten könnte.