Krieg in Nahost: „Aggressiver“ israelischer Militäreinsatz in Gaza
Die israelische Armee führt einen Militäreinsatz in der Stadt Gaza aus. Foto: IMAGO/Anadolu Agency/IMAGO/Abdallah F.s. Alattar

Nach Angaben der Hamas kommt es in der Stadt Gaza zu „aggressiven“ Vorstößen der israelischen Streitkräfte.

Die israelische Armee führt nach Angaben eines Vertreters der islamistischen Hamas einen Militäreinsatz in der Stadt Gaza aus. Die israelischen Streitkräfte würden „aggressive“ Vorstöße in der Stadt Gaza vornehmen, sagte der Generaldirektor des Hamas-Medienbüros, Ismail Al-Thawabta, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Betroffen seien insbesondere das Viertel Seitun und die Umgebung südlich von Tal al-Hawa.

 

Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht zum Freitag eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen gebilligt. Vorgesehen ist demnach, die Kontrolle über die Stadt Gaza zu übernehmen. Einen genauen Zeitplan dafür legte die israelische Regierung nicht vor.

 