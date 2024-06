Krieg in Gaza: Chef von Palästinenserhilfswerk - Lage im Gazastreifen ist die „Hölle“

Im Gazastreifen bricht die öffentliche Ordnung nach Angaben des Chefs des Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, zusammen. Viele Lastwagen mit Hilfsgütern würden gestoppt und geplündert, die Fahrer bedroht. Unternehmer wollten keine Lastwagen für Hilfsgüter mehr zur Verfügung stellen, sagte Lazzarini am Dienstag in Genf. Es seien die ersten Anzeichen von sich ausbreitendem Chaos.

In dem Küstenstreifen gebe es alle möglichen Schmuggelgeschäfte, unter anderem mit Zigaretten, die pro Stück teils mehr als 20 Euro kosteten. Auch in Hilfskonvois seien geschmuggelte Zigaretten gefunden worden. Lazzarini betonte, dass die Konvois von Dienstleistern durchgeführt worden seien, nicht von UN-Angestellten.

Katastrophale Lage vor Ort

Um die katastrophale Lage vor Ort weiter zu illustrieren, sagte Lazzarini, dass wegen der Kriegshandlungen jeden Tag zehn Kinder und Jugendliche ein oder beide Beine verlören. Es handele sich nur um untere Gliedmaßen, nicht Hände oder Arme, fügte er hinzu.

In einer Rede vor dem Aufsichtsgremium des Hilfswerks hatte Lazzarini bereits am Montag drastische Worte für die Zustände im Gazastreifen gefunden: So bezeichnete der UNRWA-Chef die Lage vor Ort als „Hölle“. „In den vergangenen neun Monaten haben wir ein beispielloses Versagen der Menschlichkeit erlebt“, sagte Lazzarini laut Redetranskript. Mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen befänden sich „in einem Alptraum, aus dem sie nicht erwachen können“.

Kinder sterben an Unterernährung

Das „katastrophale Ausmaß“ des Hungers dort sei das Ergebnis menschlichen Handelns. „Kinder sterben an Unterernährung und Dehydrierung, während Lebensmittel und sauberes Wasser in Lastwagen warten.“ Lazzarini rief in seiner Rede demnach dazu auf, die „entscheidende Rolle“ des UNRWA zu schützen. Es müsse seine Arbeit fortsetzen können, bis eine politische Lösung in Sicht sei.

Die Vereinten Nationen betrachten Israel als Besatzungsmacht und leiten daraus die Verpflichtung israelischer Sicherheitskräfte ab, im Gazastreifen für Recht und Ordnung zu sorgen. Israel sieht sich seit dem Rückzug aus dem Gazastreifen 2005 nicht mehr als Besatzungsmacht.

UNRWA war im Januar in die Schlagzeilen geraten, weil Israel behauptete, zwölf Mitarbeiter des Hilfswerks seien in das Massaker vom 7. Oktober verwickelt gewesen und die Organisation als Ganzes sei von der Hamas unterwandert. Ein Prüfbericht unabhängiger Experten kam später zum Schluss, UNRWA habe „robuste“ Mechanismen etabliert, um seinen Neutralitätsgrundsatz zu wahren. Allerdings gebe es Verbesserungsbedarf. Zugleich hieß es in dem Bericht, Israel habe für manche Behauptungen nie Beweise vorgelegt.