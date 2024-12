Krieg in Gaza: Blinken sieht „ermutigende Anzeichen“ für Waffenruhe im Gazastreifen

Krieg in Gaza

1 Der US-Außenminister sieht Anzeichen für eine Waffenruhe in Gaza. (Archivbild von Kindern in Gaza) Foto: Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa

US-Außenminister Antony Blinken sieht nach eigenen Angaben „ermutigende Anzeichen“ für eine Waffenruhe im Gazastreifen. Er rief die Türkei auf, ihren Einfluss auf die Hamas zur Zustimmung zu nutzen.











US-Außenminister Antony Blinken sieht nach eigenen Angaben „ermutigende Anzeichen“ für eine Waffenruhe im Gazastreifen. Nach einem Gespräch mit seinem türkischen Kollegen Hakan Fidan sagte Blinken am Freitag, beide hätten „über Gaza gesprochen“ und die Möglichkeit, eine Waffenruhe zu erreichen. „Und was wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, sind weitere ermutigende Anzeichen dafür, dass das möglich ist“, fuhr er fort.