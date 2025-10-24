Krieg in der Ukraine: Wirtschaftsministerin Reiche in der Ukraine eingetroffen

1 Deutschland werde der Ukraine helfen, durch den Winter zu kommen, kündigte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bei einem Besuch in Kiew an. Foto: Andreas Stein/dpa

Wirtschaftsministerin Reiche reist nach Kiew und stellt mehr Geld für zerstörte Energieanlagen und Gaskäufe in Aussicht. Deutsche Unternehmen sollen beim Wiederaufbau der Infrastruktur helfen.











Kiew - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. "Wir werden alles tun, damit die Ukraine gut durch diesen Winter kommt", kündigte die Ministerin im Gespräch mit Journalisten bei ihrer Ankunft in Kiew an. Dazu gehöre die Unterstützung beim Wiederaufbau von zerstörter Energieinfrastruktur. "Russland hat von Anfang an auf die ukrainische Energieversorgung gezielt, weil sie die Ukrainerinnen und Ukrainer zermürben möchten", sagte Reiche.