Krieg in der Ukraine: Wie wirkt sich der Iran-Krieg auf den Ukraine-Konflikt aus?

Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf Russlands Invasion in der Ukraine aus. Moskau und Kiew bekommen dabei die Folgen auf unterschiedliche Weise zu spüren.
Moskau/Kiew - Der Krieg im Iran stellt das Kampfgeschehen in der Ukraine derzeit in den Schatten. Auch wenn Moskau und Kiew an dem Konflikt im Nahen Osten nicht direkt beteiligt sind, betreffen die Ereignisse dort aber die Kriegsparteien ganz konkret. Zu den Folgen der Angriffe von USA und Israel gegen den Iran auf den Ukraine-Krieg einige Fragen und Antworten: