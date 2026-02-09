Krieg in der Ukraine: Wie Starlink den Krieg in der Ukraine beeinflusst

Das Satelliten-Internet Starlink nutzten im Ukraine-Krieg beide Seiten intensiv - auch wenn Russland eigentlich nie eine Erlaubnis dafür hatte. Nun wurde dem russischen Militär der Zugang abgedreht.
Moskau - Nach einer Reihe von aufsehenerregenden Schlägen des russischen Militärs gegen den Nachschub der Ukrainer wurden Moskaus Streitkräfte nun vom Internetsystem Starlink abgeschaltet. Erste Reaktionen russischer Militärblogger zeigen, dass dies ein harter Schlag für die angreifenden Truppen ist. Doch warum ist das System so wichtig und was sind die Folgen der Blockade? Einige Fragen und Antworten: