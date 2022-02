1 Osteuropa-Experten befürchten, dass Moskau aus der Ukraine einen Vasallenstaat machen will (Archivbild). Foto: dpa/Alexei Nikolsky

In Interviews und Artikeln rund um den Krieg in der Ukraine und den Angriff Russlands fällt immer wieder der Begriff „Vasallenstaat". Doch was ist das überhaupt? Und warum ist in Hinblick auf die Ukraine die Rede davon?















Expertinnen und Experten sprechen in Interviews immer wieder davon, sie befürchten, dass Russland aus der Ukraine einen Vasallenstaat machen wolle. Ein Überblick darüber, was damit in der aktuellen Situation gemeint ist:

Die Bundeszentrale für politische Bildung erklärt in ihrem Politik-Lexikon, dass der Begriff aus dem Mittelalter stammt. Ein Vasall war damals ein Mann, der sich in den Dienst bei einem Herrn, Herzog oder Fürst begab, und diesem Gefolgschaft leistete. Das Wort Vasall kommt vom lateinischen Wort „vassus“ und heißt „Knecht“.

Wenn Expertinnen und Experten in Interviews also davon sprechen, dass Russland aus der Ukraine einen Vasallenstaat machen wolle, dann sehen sie die Unabhängigkeit des Landes gefährdet. Auch wenn es sich zwar formal um einen selbstständigen Staat handel, wird ein Vasallenstaat in Wirklichkeit von einem anderen Staat oder einer Großmacht kontrolliert oder abhängig gemacht. Synonym wird auch das Wort „Satellitenstaat“ benutzt, wie der Duden schreibt.

In Bezug auf den aktuellen Krieg sprach etwa der Osteuropa-Experte Gustav Gressel im Interview mit der „Tagesschau“ davon, dass Russland aus der Ukraine offenbar einen solchen Vasallenstaat machen will. Nachdem sich das Land in der Vergangenheit nicht auf Russland zubewegt habe, sei Staatschef Wladimir Putin nun offenbar zu dem Entschluss gekommen, das Land militärisch kontrollieren zu wollen. Letztlich geht es also um die Macht über ein anderes Land.

Im Kontext spricht Gressel hier auch von einem Besatzungsregime. Ein ähnliches Vorgehen wie in den Volksrepubliken Donezk und Luhansk sei zu befürchten, erklärte er in dem Interview.