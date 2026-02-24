Krieg in der Ukraine: Viele Worte, wenige Taten

1 Der ukrainische Außenminister Andriy Sybiga (Bildmitte) begrüßt Ursula von der Leyen am Bahnhof in Kiew. Doch die EU-Kommissionschefin kommt mit schlechten Nachrichten. Foto: AFP

Die EU verspricht der Ukraine mehr Hilfe im Abwehrkampf gegen Russland – und offenbart dabei die großen Schwächen der Union, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.











Heute ist wieder ein Tag der großen Worte. Vor vier Jahren hat Russland die Ukraine überfallen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den weiten Weg nach Kiew auf sich genommen, um an diesem Gedenktag dem geschundenen Land persönlich beizustehen. Das ehrt Europas mächtigste Politikerin, doch sie kommt mit leeren Händen. Das 20. Sanktionspaket und der von der EU versprochene Milliardenkredit für die Ukraine zum Kauf von Waffen werden von Ungarn blockiert. Das ist ein schwerer Schlag für die Ukraine, deren Überlebenskampf damit noch schwieriger wird.