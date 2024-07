Krieg in der Ukraine: USA kündigen weitere Militärhilfen in Höhe über 2,3 Milliarden Dollar an

USA kündigen weitere Militärhilfen in Höhe über 2,3 Milliarden Dollar an

Krieg in der Ukraine

1 Der Krieg in der Ukraine sorgt nicht nur für unendliches Leid, sondern verschlingt Milliarden. (Symbolbild) Foto: dpa/Uncredited

Die Vereinigten Staaten von Amerika stellen weitere 2,3 Milliarden Euro Militärhilfe für den Krieg in der Ukraine zur Verfügung.











Link kopiert



Washington wird ein neues Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar (2,14 Milliarden Euro) bereitstellen. „Die USA werden bald mehr als 2,3 Milliarden Dollar an neuer Sicherheitsunterstützung für die Ukraine ankündigen“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag zum Auftakt eines Treffens mit seinem ukrainischen Kollegen Rustem Umerow. Das Hilfspaket beinhalte „mehr Abfänger für die Luftverteidigung, Panzerabwehrwaffen und andere wichtige Munition“ aus US-Beständen.