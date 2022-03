1 Objekt ukrainischer Begierde: deutsche Kampfpanzer Leopard 2A7. Foto: dpa/Peter Steffen

Gegen eine Lieferung deutscher Panzer an die Ukraine sprechen vor allem praktische Gründe. Deshalb sind die Interviews und Forderungen des ukrainischen Botschafters in Deutschland verstörend und gefährden die deutsche Solidarität, meint Franz Feyder.















Deutsche Leopard-2-Kampfpanzer, Panzerfäuste, Luftabwehrsysteme, U-Boote, Jagdbomber – kaum eine Woche vergeht, in der sich die ukrainische Regierung keine neuen Waffen von Deutschland wünscht. Manches davon hat die Bundesregierung schnell geliefert: Etliche Kampf- und Schützenpanzer wurden schon kurz nach dem Beginn der neuen russischen Invasion am 24. Februar mit aus Deutschland gelieferten Panzerfäusten zerstört. Gerade in den Vororten und Wäldern rund um Kiew mit ihren kurzen Sichtstrecken und Kampfentfernungen schwören ukrainische Infanteristen mittlerweile auf die einfach zu bedienende und gerade deshalb so effektive Waffe: großer Erfolg nach kurzer Ausbildung.

Genau dieses Erfolgsrezept spricht aus rein praktischen Erwägungen dagegen, das ukrainische Heer mit Kampfpanzern aus deutscher, aus westlicher Produktion auszurüsten: Im Gegensatz zu den in der Ukraine verwendeten Panzern aus früheren sowjetischen Baureihen werden westliche Panzer von vier statt von drei Soldaten bedient. Ihre technische Ausstattung verlangt eine andere Taktik. Infrastruktur und Logistik für die westlichen Waffensysteme fehlen in der Ukraine. Um die Soldaten einsatzbereit auszubilden, die logistischen Rahmenbedingungen aufzubauen, braucht es optimistisch kalkuliert mindestens sechs bis sieben Monate. Für U-Boote, Jets und andere komplexe Waffensysteme ist die Situation nicht anders, eher komplizierter.

Das bedeutet: Im Kampf gegen die russischen Invasoren könnten solche Waffen erst im Herbst oder gar erst im kommenden Winter eingesetzt werden. Auch das dürfte ein Argument sein, dass in keinem westlichen Land auch nur erwogen wird, der Ukraine Waffensysteme wie Panzer oder Flugzeuge aus westlicher Produktion zu liefern. Zumal sich dieser Zeitstrahl auch nicht dadurch verändert, dass zunehmend vor allem durch den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, der Eindruck vermittelt wird, die Bundesregierung, Deutschland verweigere sich einer aktiven militärischen Hilfe der Ukraine in ihrer unbeschreiblichen Notlage.

Deutschland liefere die von ihm zugesagten Waffen nicht, sagt Melnyk. Stattdessen müsse sein Land nun Panzerfäuste selbst in Deutschland kaufen. Er stehe im regelmäßigen Austausch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und stimme mit ihm die Waffenlieferungen ab, sagen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Ob das eine oder andere andere stimmt, ist wie mit den Meldungen von den ukrainischen Schlachtfeldern. Unabhängig ist das schwer überprüfbar. Tatsache ist: Von Deutschland gelieferte Panzerfäuste zerstören bei Kiew russische Panzer; irgendwie sind sie dahin gekommen.

Aufgabe der Bundesregierung, der EU und der Nato muss es sein, gemeinsam mit der Ukraine realistisch einzuschätzen, welches Waffensystem im Kampf gegen die Soldateska Wladimir Putins schnell hilft. Wer die zahlreichen Videos und Fotos zerstörter russischer Panzer, getöteter und gefangener russischer Soldaten, abgeschossener Flugzeuge anschaut, die ukrainische Soldaten und Milizionäre veröffentlichen, gewinnt den Eindruck, dass diese gemeinsame Abstimmung sehr erfolgreich ist.

Was dem schadet, sind Interviews, in denen der ukrainische Botschafter im Tagesrhythmus der Bundesregierung vorwirft, untätig und wortbrüchig zu sein. Erstens stimmt es nicht. Zweitens befremden sie. Drittens setzen sie die große Sympathie und Hilfsbereitschaft der Deutschen für die Menschen in der Ukraine aufs Spiel. Vor allem in einem Krieg, der nicht morgen endet.