Krieg in der Ukraine und in Israel: Wie Drohnen den Krieg verändern

Krieg in der Ukraine und in Israel

1 Ein ukrainischer Soldat startet in der Nähe des stark umkämpften Städtchens Tschassiv Jar bei Bachmut eine Aufklärungsdrohne. Foto: AP/dpa/LIBKOS

Die Ukraine und Israel sind längst zu Durchlauferhitzern geworden, in denen der Krieg um und mit Drohnen rasant weiterentwickelt werden. Mit weitreichenden Folgen für westliche Länder, Kriminelle und Terroristen.











Drohnen verändern die Kriegsführung des 21. Jahrhunderts grundlegend. Sie werden genutzt, um Truppenverbände und Personen aufzuklären, Ziele zu erfassen und so zu markieren, dass sie bekämpft werden können. Sie stören und hören Funkverkehr ab, schalten Radare ab, bekämpfen aber auch sehr genau Ziele. Drohnen revolutionieren in diesen Tagen die militärische Operationsführung. Das zeigen die Kriege in der Ukraine und in Israel. Weil sie billig sind, sind sie für organisierte Kriminelle ebenso erschwinglich wie für Terroristen. Sie werden damit auch für die Polizei zu einer Herausforderung. Fraglich ist, ob diese Entwicklung in den Streitkräften und Polizeien westlicher Staaten bereits hinreichend erkannt sowie technisch wie taktisch berücksichtigt wird.