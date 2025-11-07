Krieg in der Ukraine: Ukrainische Währungsreserven auf historischem Höchststand

1 Trotz fast vier Jahren Krieg hat die ukrainische Zentralbank das Finanzsystem bisher stabil halten können und verfügt über die größten Reserven ihrer Geschichte. (Archivbild) Foto: -/Zentralbank der Ukraine/dpa

Trotz Krieg: Die ukrainische Notenbank meldet einen Höchststand bei den Rücklagen. Was hinter dem überraschenden Geldsegen steckt und wie lange die Reserven reichen könnten.











Kiew - Trotz des laufenden russischen Angriffskrieges sind die Währungsreserven der ukrainischen Zentralbank in US-Dollar auf einen historischen Höchststand geklettert. Zum 1. November seien Reserven von umgerechnet 42,8 Milliarden Euro verfügbar gewesen, teilte die ukrainische Notenbank mit. Im Oktober seien sie um 6,4 Prozent gestiegen. Sie reichten nun aus, um länger als fünf Monate alle notwendigen Importe zu finanzieren.